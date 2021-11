Ecocapsule: önfenntartó kapszulaház Szlovákiából

Stílusos és menő, igaz, ennek ára van.

A szlovák Ecocapsule startup még 2015-ben mutatta be azonos nevű házikójának prototípusát, ami inkább hasonlít egy kerekek nélküli lakókocsira, mint lakóházra. A cég 2018-ra készült el az első 50 sorozatgyártásban készülő egységgel, azóta pedig továbbfejlesztették a koncepciót, mivel az első daraboknak még elég húzós ára volt.

Lássuk először azonban, hogy miről is van szó: maga az Ecocapsule egy 4,67 hosszú és 2,2 méter magas kabin, amelynek 8,2 négyzetméter az alapterülete. A külső héj üvegszálas műanyagból készül, amelyet egy fém vázra és az azt borító poliuretán szigetelésre helyeznek rá. A bejárat oldalt helyezkedik el, egy tolóajtón keresztül lehet ki-be közlekedni.

Az Ecocapsule olyan helyekre lehet ideális, ahol az építkezés nehezen megoldható (Fotó: ecocapsule.sk)

Az eredeti - drágább - Ecocapsule afféle mikrolakásnak készült, található benne egy ágy, egy apró fürdőkabin és egy konyhasarok, míg a továbbfejlesztett Space fantázianevű változat ennél puritánabb, alapfelszerelésként ugyanis csak egy egybefüggő helyiséget tartalmaz, néhány tárolórekesszel. Az ágy, a klímaberendezés, a fürdőkabin és a további bútorzat opcionálisan vásárolható bele.

A drágább és az olcsóbb változatban is közös, hogy egy 200 wattos napelem-panel gondoskodik az energiaellátásáról, amely egy forgatható rúdhoz rögzítve tudja követni a nap mozgását. A kapszulát a lakóautókhoz hasonlóan azonban az elektromos hálózathoz is lehet csatlakoztatni, emellett került bele egy esővízgyűjtő megoldás is, a zuhanyozáshoz.

Egyetlen szépséghibája az ára. A 2015-ben bemutatott drágább változatért 88 000 dollárt, azaz bő 28 millió forintot kérnek, míg a gyérebb felszereltségű Space verzióért "mindössze" 55 000 dollárt, vagyis valamivel több mint 17,5 millió forintot kell fizetni. Összehasonlításként egy 26 négyzetméteres, egy szobás előre gyártott faházat cikkünk írásának pillanatában 8,1 millióért vásárolhatnánk, így az Ecocapsule-nek valószínűleg inkább luxuskempingekben és tehetősebb amerikai családok hétvégi telkén juthat komolyabb szerep.

Az viszont kétségtelen, hogy nagyon menőn néz ki.

